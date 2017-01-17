余祥銓情變 命理師斷他女人緣旺、難復合
余祥銓遭老爸爆料和28歲企業家女友情已逝，事後他坦言是因為一通女性友人的來電，種下兩人分手導火線，自責過去感情都攤在陽光下，讓女友沒安全感，兩人關係雖退回朋友，但還是很想追回她。不過命理師江嘉葉從命理角度來看余祥銓這段感情，就直言他與前女友很難復合。
余祥銓過往情史中，唯有企業家女友最得父母余天李亞萍喜愛，原本他許諾要在3年後把女友娶回家，卻在日前因為女性友人一通來電，導致兩人感情破局，江嘉葉對此直言余祥銓這段感情很難破鏡重圓，但余祥銓唇形光滑度很夠，代表他個性和善又有禮，因此人緣好，女人緣也很旺，桃花會如海浪一般，一波又一波開不完。
另外，江嘉葉也透露余祥銓明年雞年財運與事業運較不好，稱余祥銓其實有能力，但沒有發揮出來，建議他努力充實自己、做事要堅持一點，而余祥銓眼睛略為混濁，代表對事情無法看清楚，容易誤判，直言個性義氣的余祥銓「挺朋友可以，但要把事情看清楚」。
(中時電子報)
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