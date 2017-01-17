高市本週辦「丁酉迎春 名家揮毫贈春聯」活動

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高雄市政府民政局與高雄市八方藝術學會、財團法人王振生翁文教慈善基金會，為增添雞年新春喜氣，明（18）日星期三10時至12時、14時至16時及19日星期四14時至16時，在鳳山行政中心大禮堂舉辦3場次贈送春聯活動，邀請書法大師現場揮毫，免費贈送市民，歡迎民眾踴躍索取，數量有限，索完為止。

(中時)