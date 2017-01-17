「我有一個夢」 馬丁路德金恩為平權獻出人生

1963年馬丁路德金恩博士在華府國家廣場發表「我有一個夢」的知名演說。（圖/美國國家檔案館）

自1986年起，美國每年1月第3個星期一被定為「馬丁路德金恩紀念日」，以此紀念於1968年遭暗殺的非裔人權運動領袖馬丁路德金恩博士（Martin Luther King, Jr.）。曾獲得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）殊榮的他，以《我有一個夢想》（I Have a Dream）的演講聞名全球，更奠定今日他在美國各族群爭取平等權利時的象徵地位。就連有明顯種族傾向的川普（Donald Trump），都在說錯話之後，於紀念日當天會面化解分歧問題，以防造成更大的反應。

出生於1929年喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的馬丁路德金恩，原名麥可·金（Michael King），是其父親在參與浸信會（Baptists）在德國的會議後，為紀念宗教改革家馬丁路德（Martin Luther）而改。自小學習成績優異，進入莫爾豪斯學院（Morehouse College）取得社會學學士後，再進入克魯塞斯神學院（Crozer Theological Seminary）取得神學學士，並於1954年成為阿拉巴馬州（Alabama）浸信會的牧師，更於隔年取得波士頓大學神學博士學位，正式展開他的傳教與散布福音的人生。

川普（圖左）也在紀念日當天，與金恩博士長子馬丁路德金恩三世於川普大廈會面。（圖/美聯社）

美國首位非裔總統歐巴馬，日前前往有金恩博士肖像的「希望之牆」簽名紀念。（圖/美聯社）

當時的美國仍處在嚴格種族隔離政策下，尤其是有內戰前「傳統」的南部各州，更保有明文歧視的「吉姆·克勞法」（Jim Crow laws），包含公車、學校等公共場合將黑人與白人隔離，因此讓非裔族群更顯得弱勢。受到提倡「非暴力」抗爭的前輩貝雅·拉斯丁（Bayard Rustin）提攜，金恩博士開始注意社會平權運動，1955年12月，因一名非裔女性羅莎·帕克斯（Rosa Parks）拒絕將讓座給白人而被捕入獄一事，金恩博士等人發起大規模抵制活動，最終逼使聯邦地區法院宣判該州的種族歧視與隔離法律違憲結束，讓金恩因此一炮而紅。

在南方基督教領袖大會上發表演說的金恩博士。（圖/美聯社）

金恩博士藉由自己在南方基督教領袖大會（Southern Christian Leadership Conference, SCLC）的力量，開始聯合各方勢力欲進行更多且更廣泛的平權運動，此舉也引起了聯邦政府注意。由時任司法部長的羅伯特·F·甘迺迪（Robert F. Kennedy）授權，聯邦調查局（FBI）於1963年起開始監聽金恩，擔心平權運動的背後有共產主義的力量支持。金恩博士相信，透過大規模非暴力的抗爭遊行，經過報紙、電視宣傳，最終必能引起媒體和輿論的支持，廢止隔離政策、並還給他們選舉和工作的權利，也如他所預期，美國國會在分別於1964和1965年通過的《民權法案》和《投票權法案》，將這些權利還給了黑人族群。

1963年8月28日，超過25萬名民眾聚集在華盛頓特區（Washington D.C.）的國家廣場上，要求工作與自由等民權改革，包含以金恩博士為首的「南方基督教領袖聯合會」等團體，共同向聯邦政府施壓。金恩博士也在此發表舉世聞名的的演講《我有一個夢想》，「朋友們，今天我要對你們說，儘管眼下困難重重，但我依然懷有一個夢。這個夢深深植根於美國夢之中。…我夢想有一天，我的四個孩子將生活在一個不以皮膚的顏色，而是以品格的優劣作為評判標準的國家裡。」

前半生奉獻給教會、後半生奉獻平權運動，馬丁路德金恩博士在奔波全美途中，在1968年4月4日於孟菲斯（Memphis）旅館外遭到暗殺，送醫後仍宣告不治，享年39歲。他的驟逝雖讓人不捨，但也因此加速催生了美國民權與族群平權的立法。聯邦政府自1986年起，將1月第3個星期一訂為「馬丁路德金恩紀念日」，更於1996年通過、2011年正式開放位於華府國家廣場的金恩紀念碑，讓更多人記住並緬懷這位人權鬥士的故事。

(中時電子報)