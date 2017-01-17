神龍操演博滿堂彩 歌手梁文音弟也在列

陸軍神龍小組今天在台中竹坑營區進行跳傘操演，完美演出讓媒體叫好，歌手梁文音的弟弟梁哲明是神龍小組成員，在媒體要求下，他現場獻唱了一首姊姊的歌曲，同樣博得滿堂彩。

國防部舉行國軍春節加強戰備媒體參訪活動，今天早上由陸軍十軍團和航空特戰指揮部在台中的天山教練場操演，內容包括砲兵戰備任務部署和先期射擊、陸航制壓攻擊、步戰協同攻擊、特戰突擊著陸和衝鋒陣內戰等；接著由陸軍神龍小組在竹坑營區跳傘操演。

今天參與跳傘的神龍小組成員其中一個人是歌手梁文音的弟弟中是梁哲明，他是最後一個著陸，落地時稍微翻滾了一下，他受訪表示，因為今天風向、風速比較小一點，所以在技術上面會把準備第三邊著陸的距離拉長一點。

由於梁哲明落地前一直激烈操傘，他表示，因為進航飛行高度太高，必須在進航標準高度內著陸，動作就是讓傘具減少高度。

在現場媒體要求下，梁哲明高歌了今天神龍小組跳傘配合的歌曲「彩虹」，然後又唱了姊姊梁文音的「我不是你想像那麼勇敢」。

此外，在天山教練場操演的最後，由一名官兵站在高樓上揮舞國旗，媒體詢問機步234旅少將旅長黃先任這樣的橋段在操演中比較少見，這樣的安排意義為何？

黃先任表示，在每次演習都有一個結尾，揮舞國旗的目的就是勝利的結尾。1060117

(中央社)