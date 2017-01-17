競選國民黨主席 郝龍斌：爭取認同

有意競選國民黨主席的前台北市長郝龍斌今天指出，現在最重要是爭取黨內同志的支持與認同，以及黨的路線如何符合民眾需求。

有意競選國民黨黨主席的前台北市長郝龍斌，今天南下來到彰化市，拜訪前國民黨籍立法委員陳杰，而有民眾得知郝龍斌要南下，特別在陳杰位於彰化市的服務處等候，等到郝龍斌到來，熱情的和郝龍斌握手，為他加油打氣。

有媒體詢問郝龍斌對於大陸官方關心前國民黨副主席詹啟賢是否參選國民黨主席，郝龍斌說，黨主席選舉最重要的就是要如何爭取黨內同志的認同與支持，也要思考黨的路線如何符合全民需求，讓國民黨能夠在台灣生存跟發展，才是最重要的。

至於談到有關主席選舉連署門檻，郝龍斌說，選黨主席本身就有很多資格限制，連署是個不必要的門檻，他認為應該降低或是取消門檻。

而郝龍斌在和現場民眾座談演講時強調，黨產會故意拖延時間，讓黨工的年終獎金以及考績獎金沒有辦法順利發放，總統強調勞工要自立自強，可是黨產會的作為卻是讓黨工自生自滅，希望黨產會和政府有同理心。1060117

(中央社)