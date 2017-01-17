被查後 甘肅副省長虞海燕遭免職
中共中央組織部相關主管證實，11日被中央紀律檢查委員會宣布調查的甘肅省委常委、副省長虞海燕，因涉嫌嚴重違紀，被中共中央免去領導職務。
新華網報導，虞海燕也是中國大陸今年第1名被查的省部級官員，也是甘肅省在中共18大以來被查的第2名省部級官員。
在虞海燕之前，前甘肅省人大常委會副主任陸武成於2015年1月被查，2016年11月被法院判處有期徒刑12年6個月。
新年初始，中紀委再打虎。1月11日晚10時，中紀委通報，甘肅省委常委、副省長虞海燕涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。
報導說，2013年以來不斷有網民發文，檢舉虞海燕涉嫌貪腐；還有人發布實名舉報信，內容多與虞海燕先前在酒泉鋼鐵的工作經歷有關，指他藉調整幹部人事的機會斂財，還與民營企業老板過從甚密涉及輸送利益等。1060117
(中央社)
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