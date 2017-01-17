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川普上任後歐巴馬一家立即跑去...

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川普上任後隔天 歐巴馬一家立即跑去...
歐巴馬一家2016年聖誕節時在白宮觀賞音樂會。(美聯社)

美國總統歐巴馬(Barack Obama)還有四天就將卸任，但搬家公司的卡車已經出現在他和家人未來的住所─華盛頓特區一座豪宅前。但在那之前，歐巴馬一家將在川普的就職典禮後，立即搭機前往加州棕櫚灘(Palm Spring)享受溫暖的天氣、好好渡個假。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)，在川普就職典禮後，歐巴馬一家傳出將搭上一台直升機立即離開，到安德魯斯聯合基地(Andrews Air Force Base)轉搭上一架政府專機直接飛往他們的度假目的地。去程的費用雖仍由美國政府負擔，但歐巴馬一家回程就要自己出錢了。

《每日郵報》報導，歐巴馬一家可能會待在美國駐西班牙和安道爾(Andorra)大使James Costos和其伴侶、白宮裝潢設計師Michael Smith的家。過去歐巴馬一家到棕櫚灘旅遊時，就曾數度待在這兩人的家中。這棟面積達1.1萬平方呎的豪宅曾登上建築雜誌，Costos和Smith買下這座房子是為了周末度假用，這兩人目前住在西班牙，在歐巴馬卸任後也將返回美國。

在此同時，搬家公司的卡車也已經出現在歐巴馬新家的外面，歐巴馬在卸任後會繼續和家人住在這棟華盛頓新家兩年，直到小女兒Sasha從高中畢業。這棟價值430萬美元的豪宅是歐巴馬跟前白宮新聞秘書長Joe Lockhart承租的。

副總統拜登(Joe Biden)在周五也會和其妻搭火車離開華盛頓特區，返回他在當上副總統前，住了37年的德拉瓦州(Delaware)。

(中時電子報)

文章來源：The Obamas start to leave the White House to make way for Trump: Moving vans arrive at $4.3m DC mansion where the family will live -but they'll jet out of the inauguration for sunny Palm Springs first

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關鍵字：川普美國歐巴馬拜登就職典禮
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