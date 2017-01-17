NBA》先發變替補 孟羅蛻變後適應良好
孟羅生涯前6個球季都是球隊先發主力球員，本季在教頭奇德的刻意改造下成為替補席上的頭號戰將，雖然一開始有些抗拒，表現起伏相當大，但隨著進入2017年之後，孟羅的心態已蛻變，連續8場得分上雙，場均15.3分直追上季數據，奇德可說是孟羅的再造恩人。
孟羅在2010年選秀會首輪第7順位加盟活塞，除了新人球季外，連續5季場均得分都超過15分，2015年夏天成為受到矚目的自由球員，孟羅最終選擇與公鹿簽下3年5000萬美元合約，上季雖 仍保有15.3分、8.8籃板的場均數據，但公鹿僅拿33勝，季末孟羅成為被檢討的球員之一，甚至傳聞有可能會被交易出去。
然而此時奇德出現了，他認為將孟羅從先發位置換到替補是最好的方式，一來他可以減少壓力，二來他也能找到屬於自己的定位。孟羅表示，「沒有一位球員會希望被球隊交易出去，我唯一能做的就是將心思放在球場上，專注打比賽，至於外界的流言蜚語就當作不知道。」
公鹿本季先發中鋒由原本的邁爾斯普朗里改為韓生，但3位中鋒當中仍是孟羅的上場時間最多，而孟羅不但在進攻上有出色表現，就連防守上也偶有佳作，尤其是製造對手犯規更是一絕，奇德稱讚，孟羅不僅在球場上有好表現，球場下還是精神領袖，「他可以凝聚球員士氣，是球隊不可多得的好球員。」
孟羅說，「我現在過得的確比先前好很多，也更加順遂。」今年夏天孟羅可以選擇跳脫合約成為自由球員，對此孟羅表示，球季還很長，現在不會考慮此事，等到球季後再說吧！
(中時電子報)
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