川普示好非裔會金恩長子 盛讚金恩偉大

美國總統當選人川普肯定已故民權運動領袖馬丁路德金恩博士是「偉人」，並在金恩紀念日的今天，與金恩的長子會面。

法新社報導，川普（Donald Trump）最近才跟金恩（Martin Luther King Jr.）「當年的親密戰友民主黨人權國會議員路易斯（John Lewis）爆發口水戰。

這場會面顯然是剛和路易斯對嗆的川普，試圖拉攏非裔族群的舉動。形象良好、備受讚譽的路易斯日前質疑川普當選的正當性，並揚言抵制就職典禮。

川普與金恩長子會面前推文道：「紀念這個日子，並且肯定他所代表的眾多美好事物，」「推崇一位如此偉大的人。」

金恩3世（Martin Luther King III）則指他與川普在川普大樓的會談頗有「建設性」。「他表示自己將代表美國人民，而且說了一遍又一遍，而我們將繼續評價他。」

他說：「我認為這就是他的企圖心，而我們應該不斷地給他壓力，給他公眾的壓力。」（譯者：中央社許湘欣）1060117

(中央社)