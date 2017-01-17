Rain甜蜜告白金泰希 姐弟戀修成正果
姐弟戀長達5年之久的南韓歌星兼演員Rain（35歲）與演員金泰希（37歲）結束愛情長跑，即將舉行結婚典禮。
南韓「亞洲經濟」報導，Rain（本名：鄭智薰）今天在個人Instagram上傳手寫信箋，並表示，「現在作為另一個家庭的家長，我要成為優秀的丈夫和男人。不管是勞累的時候，還是幸福的時候，她都不變地守護在我身邊，不論何時都給我很多感動。」
Rain還說，「信任不斷累積，愛情越來越濃，終於開花結果。」他並補充道，「現在時局不穩定，經濟也很困難，我們將盡可能安靜但鄭重地舉辦完結婚典禮。」
在這封信的末尾，Rain還甜蜜表示，「她是我最好的禮物。」
Rain於15日凌晨推出新歌「最好的禮物」，歌詞中處處透露戀人間的甜蜜，當時外界猜測這首歌是Rain為女友演員金泰希量身打造的求婚曲。
Rain的新曲「最好的禮物」歌詞為「比陽光笑得更燦爛的妳，比婚紗更潔白的妳，流下開心的淚水，感受那淚水的香味，朝我走過來的，老天給予我的最好的禮物。」等。1060117
(中央社)
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