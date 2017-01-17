不爽歐巴馬 北韓勸他專心打包

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北韓譴責美國總統歐巴馬將領導人金正恩的胞妹列入迫害人權黑名單，放話他最好利用還在白宮的時間，集中精神「打包」。

法新社報導，美國財政部上週將包含金正恩的妹妹金與正在內的7人，增列至美國因「嚴重」人權迫害，對北韓制裁的名單中。

財政部這項宣告依據美國國務院公布的北韓最新人權迫害報告，並稱北韓是世界最嚴重的國家之一。

北韓官媒中央通信社（KCNA）則在昨晚指出：「建議歐巴馬不要浪費時間在他國的『人權議題』上，應好好安排他白宮的打包工作。」（譯者：中央社許湘欣）1060117

(中央社)