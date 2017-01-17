演訓模擬共軍越海峽中線 國軍全力接戰

中共遼寧艦繞台後，國軍演訓假想共軍船艦於福建、廣東集結，越過海峽中線，並透過直升機「繩降」奪占重要設施；國軍出動主力戰車、直升機和地面及突擊部隊，奪回目標。

國防部舉行國軍春節加強戰備媒體參訪活動，今天早上由陸軍十軍團和航空特戰指揮部在台中的天山教練場操演，內容包括砲兵戰備任務部署和先期射擊、陸航制壓攻擊、步戰協同攻擊、特戰突擊著陸和衝鋒陣內戰等。

本次演訓恰逢中共航空母艦遼寧艦繞台後，國軍也模擬共軍突擊應變作為，假想場景為敵軍以驅逐艦、兩棲突擊艦以及護衛艦等艦艇，正在大陸沿海實施編隊訓練，早上5時編隊突然向東越過海峽中線，8時自兩棲突擊艦隊上起飛數架直升機向台灣防區接近。

下午3時，作戰區接獲情資，敵直升機母艦於外海活動頻繁，且先期潛伏特工人員於台中大里地區活動頻密，即令58砲指部立刻進入戰術位置。

國軍全力接戰，過程中，陸軍出動M109自走砲、M60A3戰車、雲豹8輪裝甲車，搭配AH-1W眼鏡蛇戰鬥直升機、OH-58D戰搜直升機對敵軍發動攻擊，並且配合由UH-60M黑鷹直升機垂直繩降的特戰部隊逐漸肅清敵軍。

過程中，雲豹甲車難得展現超越土堤障礙的機動力，M60A3戰車在推進過程中還把操演場中放置的報廢小轎車碾壓成「車餅」，充分展現主力戰車的破壞力。

此外，陸軍神龍小組在操演後半段也展現精準定點跳傘。軍方官員說，外界都以為神龍小組是「表演用」，但其實在作戰中，特戰跳傘人員屬於「先投部隊」，都具備導航、引航以及試跳員之完整訓練。1060117

(中央社)