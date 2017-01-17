金馬服務中心揭牌 林全促勤跑地方
行政院金馬聯合服務中心今天揭牌，行政院長林全期許中心人員要勤跑地方，對民眾的需求感同深受，而且要金門、馬祖並重，同時要以專業思考金馬未來的發展。
行政院金馬聯合服務中心上午10時在位於金門縣金城鎮的福建省政府舉行揭牌儀式。林全表示，金馬過去是戰地，現在因為時空的轉變，面對了不同的挑戰，特別是有交通與醫療的需求；這些民眾的基本尊嚴需要維持，政府也要有更多的作為。
談到金馬聯合服務中心，林全表示，省府精簡後，功能弱化，中心成立的目的在重新盤整，希望能夠做更好的平台，期盼對金門和馬祖地區的發展和未來的挑戰有所貢獻。
林全要求，服務中心不要再以原來省政府的業務為主，而是能走出去、做得更多。他給予中心三個期待，一是中心人員要勤跑地方，對民眾的需求感同深受；其次，雖然中心設在金門，更因為這樣，更要特別照顧馬祖；最後，他期待人員以專業思考金門的未要。
林全同時提到，除了醫療、交通，以及觀光，金馬的產業發展必須有前瞻性，針對10、20年後的發展，提出長遠規劃；期盼金馬聯合服務中心未來替政府為人民解決問題上能多一分助力，多一分效果。
行政院政務委員兼福建省政府主席張景森、國防部副參謀總長季連成、金門縣長陳福海、立委楊鎮浯、金門縣議會議長洪麗萍、連江縣副縣長王忠銘、金馬聯合服務中心執行長翁明志、政院南部服務中心執行長黃義佑等人觀禮。1060117
(中央社)
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