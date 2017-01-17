春節疏運 高北國道客運增2成班次
今年春節年假有6天，民眾準備返家團聚，也有人規劃出遊走春，公路總局高雄區監理所今天指出，高雄到台北國道每天將增加2成班次，至於往墾丁的客運也會增班。
高雄區監理所所長冬啟程就春節期間的交通疏運做彙整，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，尤其醉不上道，千萬不要喝酒開車。
在國道運輸方面，高雄到台北有國光、阿羅哈和統聯客運等，原定每天1351班次，因應春節人潮大增，核可租用遊覽車協助疏運，每天增加約2成輸運量，同時還會視人潮機動加班，減少候車時間。
在高雄往墾丁的疏運方面，從高鐵站到墾丁小灣的路線，規劃增班率逾6成，高雄機場到墾丁的特急線每天往返16班；高雄到墾丁的9117路線延伸到高鐵左營站，同時還在1月26日延後發車時間到午夜，以利民眾返東港、枋寮等地區過年。
南部熱門景點佛光山、義大世界、三川琉璃吊橋等的聯絡交通，依狀況規劃增班1到3成。
監理所預估，春節人潮的高峰期是在1月28日及2月1日，請民眾儘量避開壅塞的交通時間和瓶頸路段，掌握即時交通路況，有iBus、省道即時交通資訊App及國道高速公路局1968標準版App等，請民眾下載一手掌握路況。
監理所提醒，開車上路的民眾先檢查車況和胎紋，遵守交通號誌等，以維行車安全。1060117
(中央社)
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