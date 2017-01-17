2017高雄春天藝術節34檔、115場節目 明午首波開賣

2017高雄春天藝術節34檔、115場精彩節目。（吳江泉翻攝）

高雄春天藝術節精彩節目。（吳江泉翻攝）

高雄春天藝術節精彩節目。（吳江泉翻攝）

高雄春天藝術節精彩節目。（吳江泉翻攝）

第8年的「高雄春天藝術節」節目總檔數達到歷年最多的34檔、115場次節目，演出場地更跨足走出劇場廳堂外，繼去年將舞台搬到左營舊城牆上現地演出後，今年將有更多的新空間嘗試，除了大家在文化中心至德堂、大東文化藝術中心、駁二正港小劇場、圖書館小劇場、高美館面湖草坡外，還新增了駁二戶外場域、高美館雕塑大廳、高雄數家特色餐廳等場地，並且有更多自製節目提供給觀眾，共有近千位來自國內外表演藝術工作者，帶來各種類型的表演節目，首波節目將在1月18日中午12點於愛PASS雲端服務系統開始售票。

高雄市文化局相關製作團隊1年以上的密集籌備，高雄春天藝術節18日首波開賣的節目，包括：草地音樂會「阿瑪迪斯」、療癒人心的日本漂浪子宮劇團「異形三姊妹」、適合親子共賞的勇氣之作美國影光製作「王者傳說」、未開賣已經引起話題的法國北方芭蕾舞團「悲‧慾」、能讓大家洩壓的丹麥帥氣英雄劇團「辦公室大爆炸！」、一人一無線耳機顛覆視聽的英國蘇格蘭國家劇院「離開地球追夢去」、歌劇「卡門」、樂舞青春「那段秘境旅程」、國光劇團《西施歸越》&《春草闖堂》、優人神鼓「墨具五色」及高市交響樂團「小小阿瑪迪斯袋鼠抱抱寶寶音樂會」和高市國樂團「聽風醉月」、「舞嗩弄笛畫台灣」、「節慶台灣」及所有小劇場等節目，其餘節目將於2月10日進行第2波開賣。

文化局表示，高雄春天藝術節是國內難得有培養出自製節目能力的藝術節，今年增加更多齣大卡司大製作的自製節目，包括：回顧70年來台語電影發展的「咱的電影咱的歌」228草地音樂會、從造船工程開始並搬到愛河上演出的「船愛」、培訓本市音樂及舞蹈學子的樂舞青春「那段秘境旅程」、由雪梨歌劇院合作導演率領國際知名聲樂家製作的歌劇「卡門」、魏德聖導演及百老匯名導宮本亞門率中日團隊合作的「海角七號」中文音樂劇、從徵選青少年歌仔戲演員與樂師開始的青春歌仔戲「靈界少年偵探組」等節目。

今年較特別的策畫主軸是「表演藝術不只在劇場」，規畫了多場走出廳堂劇場的節目，讓戶外場地除了歷年大家熟悉的高美館草坡，更跨足不同的場域舞演。其中，英國柯倢舞團以愛為主題編的雙人舞「為你跳支舞,好嗎?」，舞者將在駁二大勇廣場及高美館大廳，隨機地在遊客中間起舞；將在五月週末於Thomas Chien法式餐廳、帕莎蒂娜法式餐廳、典藏駁二餐廳、Qubit Café 巨蛋會館等四家特色餐廳辦理的「舌尖上的音符-餐廳音樂會系列」，將讓優雅音樂旋律相伴餐食之間；最讓人期待的自製大戲、環境劇場「船愛」，將在愛河水面上演出，展現高雄與愛河、船渡的發展記憶。

喜愛傳統戲曲的粉絲們是春藝最重要的忠實觀眾，國光劇團帶來精典舊作絕代三嬌 悲喜雙齣「西施歸越」和「春草闖堂」、臺灣豫劇團年度新戲「杜蘭朵」，還有文化局每年邀集傳統戲曲專家們嚴格徵選監製的歌仔戲系列──明華園日字戲劇團「女寇息紅淚」、尚和歌仔戲劇團「將軍的押不蘆花」、春美歌劇團「放逐的愛」，六月將在大東文化中心演出，值得廣大戲迷期待。

小劇場的無限創意與受歡迎程度，今年依舊是春天藝術節重點之一。春藝小劇場今年分別從全國組及南台灣新秀組徵選出楊景翔演劇團「前進吧！方舟」、表演家合作劇團「Mr.Deal」、盜火劇團「過氣英雄傳」、許程崴製作舞團「肉身撒野」、橄欖葉劇團「噓！安靜」，以上5部作品都將在駁二正港小劇場演出，要為南台灣小劇場創意注入強大的洪荒之力。

音樂類節目，有高雄市交響樂團與鋼琴大師康斯坦丁•列夫席茲「Just貝多芬」、和深受親子喜愛的「小小阿瑪迪斯寶寶音樂會」以及卡司陣容堅強的自製歌劇「卡門」。高雄市國樂團音樂會則是推出四檔不同樂器主題節目-「聽風醉月」、「舞嗩弄笛畫台灣」、「節慶台灣」、「梁祝情笙」，各自展現國樂的不同風貌。

今年新入列春藝的國內團隊是優人神鼓帶來年度大劇「墨具五色」；眾所關注粉絲搶票、知名歌手Hebe主演的「小夜曲」，還有2017臺灣國際打擊樂節「擊動魅力」邀請荷蘭皮可沙打擊樂團，結合趣味雜耍的高難度擊樂演出。

2017年高雄市春天藝術節介紹。(影音來源/youtube帳號:高雄春天藝術節高市文化局表演產業中心)

主辦單位文化局表示，春天藝術節年年自我期許，檔檔以創新、首演、或自製等不同新穎題材，回應廣大粉絲的熱愛，歡迎大家上愛PASS雲端服務平台購票http://www.ipasskhcc.tw/，最新節目資訊請上臉書「高雄春天藝術節」或春藝官網http://www.ksaf.com.tw/查詢。

(中時)