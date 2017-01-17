普天宮「耳邊風」 年輕信徒朝聖

新莊區普天宮道場的主視覺，顛覆大眾對道場的印象，也引發網友熱烈討論。（普天宮提供）

新莊普天宮道場，近來邀請平面設計師操刀主視覺，簡約的設計風格，顛覆傳統道場印象，也引發網友熱烈討論，「還以為是新人歌手專輯封面。」到訪的信徒，也從原本的中高齡轉為年輕人族群，甚至有網友遠從新加坡來朝聖。

普天宮隱身在新莊老街民宅2樓，離捷運站有段距離，民眾即便路過也很難發現，多是新莊在地信徒為主。

設計本科出身的25歲信徒蔡林辰，1個月前剛從網路行銷公司離職，為普天宮設計臉書大頭貼、封面相片，其中一張以年輕女子回眸的圖，搭配文案「耳邊風」的內文。

「順著風傳入耳底，是火、是冰，又如化不開的蜜糖，沾裹亂紛紛的心。」乍看以為是歌詞，細看才發現宣傳的是問事、批流年跟補運等道場服務。

臉書主視覺引起大量網友討論後，吸引大量年輕人到訪問事、批流年，甚至有新加坡網友遠道而來，請觀世音菩薩指點迷津。

年輕的女宮主黃霈妮說，3年前成立道場，觀世音菩薩也指示「要打破傳統」，要渡所有的苦主、來者不拒，萌生「轉型」想法。

蔡林辰說，去年因遇到工作和感情困擾，好友介紹「普天宮問事很準」因此成為信徒；而主視覺的短髮女孩，就是介紹他到普天宮的好友，沒想到一炮而紅，成為網友討論話題。

(中時)