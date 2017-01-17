甩掉去年遺憾 納達爾再展蠻牛氣勢
去年澳網意外止步首輪的「蠻牛」納達爾，今年強勢回歸，首輪面對世界排名第49的德國好手梅爾，全場沒讓對手有任何破發機會，以6比3、6比4、6比4擊敗對手，順利闖進第2輪，一掃去年陰霾，絕佳狀況更象徵他將火力全開。
30歲的納達爾打法強勢，但近年因傷所苦，狀況已不若巔峰時期，曾在拿手的紅土球場拿下9座法網冠軍，去年竟在第3輪遭淘汰，就是證明，儘管外界對於「蠻牛」不再看好，甚至認為他即將退休，但他仍全力備戰，首戰直落三奪勝，展現決心。
「如果我不相信自己具有競爭力，我指的是過去10年在場上奔馳的競爭力，那我會去打高爾夫或釣魚，不會參加澳網。」納達爾強調，無論是生理或心理都做足準備，才會再度前來挑戰，他曾在2009年澳網奪冠，今年再戰，期盼找回重新出發的動力。
(中時電子報)
關鍵字：澳網
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