新南向行動年 副總統盼與日本產業合作

副總統陳建仁今天說，政府正積極推動「新南向政策」，今年正式進入行動年，期盼持續與日本深化產業合作，攜手拓展海外市場，共創互利雙贏；希望深化台日實質交流往來。

陳副總統上午在總統府接見日本維新之會國會議員訪問團，除表達歡迎之意，並期盼透過來訪國會議員的協助，能增進台日雙方友好關係，並深化各領域交流。

他致詞說，1月1日「日本交流協會」改名為「日本台灣交流協會」，印證台日雙邊關係朝正面發展，在此基礎上，台灣在新的一年將繼續推動台日關係，除希望深化實質交流往來、早日簽署「經濟貿易夥伴協定」（EPA）外，也期盼能在海洋事務等議題上，持續保持溝通對話，增進雙方互信。

副總統說，近年國際局勢變動快速，未來充滿不確定性。台灣位處亞太地區戰略樞紐，期盼能在區域安全及經貿事務上扮演更積極的角色，強化台日、台美互動與聯繫，並持續爭取參與ICAO（國際民航組織）及WHO（世界衛生組織）等國際組織及區域經濟整合。

副總統也強調，政府正積極推動「新南向政策」，期盼與區域內各國進行更多元的交流合作，活絡亞太地區動能。該政策今年正式進入行動年，期盼持續與日本深化產業合作，攜手拓展海外市場，共創互利雙贏。

他說，台日關係深遠流長，共享自由、民主及人權的普世價值。他也提及自己的父親過去曾留學日本京都帝國大學攻讀法律，而他在擔任中央研究院副院長時期，也曾與東京大學、京都大學以及廣島大學的教授們合作許多學術計畫。

此外，根據去年民調顯示，雙方人民無論是最喜歡的國家或最想親近的國家，都是台灣和日本，顯見台日之間無論是人民情誼或學術、科技、經貿的交流，都非常熱絡。

副總統提到，去年台日人員互訪突破600萬人次，其中，日本國會議員共計有41名眾議員及14名參議員，地方首長共計有19名知事、9名副知事來訪，往來相當密切，他也感謝日本朝野各界長期以來的支持。

訪賓一行包括眾議員馬場伸幸、河野正美、吉田豐史及參議員石井章等，由外交部次長李澄然陪同。1060117

(中央社)