美商希捷關蘇州廠 2年前曾補稅72億

全球硬碟大廠美商希捷11日公告將關閉在中國大陸蘇州廠，並裁員2000多人。希捷在2015年曾補稅2.25億美元（約新台幣72億元），有陸媒指出，這可能是希捷關廠的考量原因。

江蘇省國稅局16日在官網回應，希捷是主動申請與江蘇省簽訂涉稅的單邊預約定價安排（APA），內容符合國際通行原則及中外稅收協定相關條款。

綜合「中國資金管理網」及科技網站「超能網」報導，希捷（Seagate Technology）2015年被江蘇省國稅局要求補稅，理由是跨國企業母公司註冊在稅負較低的地區，造成股東所在國及子公司所在國雙重少徵稅，2007到2013年間將利潤轉移到低稅負地區，因此必須補繳。

雙方協議後，希捷當年補繳2.25億美元稅款，並跟稅務部門達成單邊預約定價安排的預先繳稅協議，根據協議，江蘇政府部門預計增加增值稅、企業所得稅稅款約人民幣4億元，希捷每年執行APA協議將增加利潤約4.5億元，這項做法是為了保證未來數年關聯企業交易定價原則和計算方式。

希捷日前宣布，關閉蘇州廠是「持續優化運營效率的考慮」，也是縮減全球生產規模的措施之一。但希捷在大陸另一個位於無錫的工廠將會繼續經營。

報導指出，希捷關閉蘇州廠顯然有整體考量，但就在補繳稅款的2015年，希捷宣布未來5年在泰國投資4.7億美元，擴大泰國的硬碟工廠，建成後新增2500名員工。而同年9月，希捷蘇州廠卻已展開分批裁員。1060117

(中央社)