美商希捷關蘇州廠 2年前曾補稅72億
全球硬碟大廠美商希捷11日公告將關閉在中國大陸蘇州廠，並裁員2000多人。希捷在2015年曾補稅2.25億美元（約新台幣72億元），有陸媒指出，這可能是希捷關廠的考量原因。
江蘇省國稅局16日在官網回應，希捷是主動申請與江蘇省簽訂涉稅的單邊預約定價安排（APA），內容符合國際通行原則及中外稅收協定相關條款。
綜合「中國資金管理網」及科技網站「超能網」報導，希捷（Seagate Technology）2015年被江蘇省國稅局要求補稅，理由是跨國企業母公司註冊在稅負較低的地區，造成股東所在國及子公司所在國雙重少徵稅，2007到2013年間將利潤轉移到低稅負地區，因此必須補繳。
雙方協議後，希捷當年補繳2.25億美元稅款，並跟稅務部門達成單邊預約定價安排的預先繳稅協議，根據協議，江蘇政府部門預計增加增值稅、企業所得稅稅款約人民幣4億元，希捷每年執行APA協議將增加利潤約4.5億元，這項做法是為了保證未來數年關聯企業交易定價原則和計算方式。
希捷日前宣布，關閉蘇州廠是「持續優化運營效率的考慮」，也是縮減全球生產規模的措施之一。但希捷在大陸另一個位於無錫的工廠將會繼續經營。
報導指出，希捷關閉蘇州廠顯然有整體考量，但就在補繳稅款的2015年，希捷宣布未來5年在泰國投資4.7億美元，擴大泰國的硬碟工廠，建成後新增2500名員工。而同年9月，希捷蘇州廠卻已展開分批裁員。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。