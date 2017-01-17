北韓投誠公使：北韓外交官叛逃者增加

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2016年投誠南韓的北韓駐英國大使館公使太永浩今天在一場座談會表示，近日投誠南韓的北韓外交官將增加。

南韓聯合新聞通訊社指出，太永浩在在野黨「正黨」舉辦的座談會中說，現在在歐洲也有人在等待機會投奔南韓。

太永浩表示，準確地說，北韓是以世襲統治為基礎的奴隸社會。

他強調，共產主義理論之中有無產階級專政的概念，金日成和金正日以這種理念將自己的獨裁合理化。然而，如今北韓無產階級專政概念完全消失，北韓是為實現金氏家族世襲統治而存在的奴隸社會。1060117

(中央社)