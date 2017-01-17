永和替代役寒冬送暖 歲末展愛送關懷

替代役幫忙獨居長者打掃。（葉書宏翻攝）

替代役陪獨居長者購物。（葉書宏翻攝）

年節將近，新北市永和區公所特別籌劃由所內替代役們結合公益團體辦理各項「歲末年終關懷獨居長輩」活動12月配合弘道老人福利基金會辦理「獨居弱勢長輩購物計畫」，陪同獨居長輩走出戶外，採購年節禮品，讓長者們有不同的購物體驗。

農曆新年前，替代役們更為轄內年邁行動不便以及生活自理困難的長者清掃居家環境，讓他們可以渡過煥然一新、清潔舒適的好年。

永和區役政災防課及社會人文課兩位課長及替代役們再度拜訪弱勢長者，送上新北市政府的關懷，其中包括衛生用品、新春禮餅以及全新的棉被，將溫暖送進社會各個角落。

另外，永和區替代役們也協助創世、華山及人安基金會於1月21日在總統府府前廣場辦理「第27屆寒士吃飽30」活動的場地布置，讓遊民及獨居長者不必孤伶伶的用餐，而是擁有溫暖、感動的團圓飯，感受過節的氣氛。

永和區長吳興邦表示，弱勢獨老因為身體與經濟狀況，他們少有外出機會，特別需要更多的關懷與陪伴，所以藉由公所一系列的關懷弱勢公益服務活動，能吸引更多年輕朋友和役男們一起捲起衣袖加入助人行列，共同來關懷社會各角落的弱勢族群，為寒冷的季節帶來溫馨暖意。

(中時)