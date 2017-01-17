NBA》神秘數據幫助勇士10連勝

勇士前鋒格林交出大三元成績單，幫助球隊擊潰騎士，報了上季總冠軍系列賽遭逆轉之仇。(美聯社資料照)

勇士17日在主場以126比91大勝由詹姆斯領軍的衛冕隊騎士，不但報了上季總決賽3比1領先下遭逆轉落敗之仇，而且中止了最近對戰4連敗，然而勇士能夠贏得如此輕鬆卻是有一個神祕數據在力挺他們，而這個神祕數據也幫助金州軍團拿下了10連勝。

勇士在這場比賽攻守兼備，先靠著強大進攻火力取得絕對優勢，緊接著在以嚴密防守讓來犯的克里夫蘭大軍魂斷甲骨文球場之內。

此役勇士上半場前兩節分別攻下37分與41分，半場結束領先騎士多達29分，提前宣告剿滅敵軍，而這是勇士本季第10次單節得分超過40分，而這10場比賽勇士不曾輸過，也就是說，只要勇士能在4節的比賽當中某節爆發出超強殺傷力的40分以上攻擊，那麼勇士就能立於不敗之地，倘若勇士能知道這項數據的話，未來比賽有可能不斷看到勇士在單節比賽摧毀對手的畫面。

(中時電子報)