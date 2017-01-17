離婚拿不到一毛錢 海倫清桃前夫嗆：她混不下去
海倫清桃近日和老公戴發奎簽字離婚，18年婚姻正式畫下句點，不過兩人離婚後，戴發奎沒給她一毛錢，連保時捷也不能帶走，他更放話「海倫清桃在演藝圈已混不下去。」
據《蘋果日報》報導，戴發奎表示他沒給海倫清桃一毛錢，「她身上沒錢了，她最愛的保時捷也不能帶走」，他只讓她帶走用不到的化妝品，放話「她身上沒錢，在演藝圈也混不下去。」
至於海倫清桃不願多談離婚一事，僅表示「很多錢當初是我辛苦賺來的，以後我也能靠自己賺回來。」戴發奎則透露自己會先賣房子做點事業，「只要有心，做什麼都可以。」
(中時電子報)
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