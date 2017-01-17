貴州辦酒席新規：重婚、再婚者不得辦
《貴陽晚報》微信公號指出，貴州凱裡市日前印發了《凱裡市規範操辦酒席行為實施辦法（試行）》的通知，重新對婚喪操辦酒席範圍、規模和申報程序進行了修改。其中，重婚、再婚不得操辦酒席，一事多辦、一事多地辦等情況也屬違規操辦酒席行為。
除結婚酒、喪葬酒外的其它一切酒席一律視為違規酒席；結婚酒席操辦須是本人或其子女或本人有法定撫養權的人員初婚，重婚不准操辦酒席，再婚除初婚方外，另一方不得操辦。
喪葬酒席操辦須是本人的配偶、父母、岳父母（由本人贍養的岳父母）、子女或由本人多年直接負責贍養的鰥寡孤獨親人的喪事。
嚴禁一事多辦、一事多地辦，或化整為零、分散辦酒，同一酒席只設一個禮金登記簿，離異父母為子女操辦酒席的只能由一方在一地承辦。
操辦婚嫁酒席時，非酒席操辦當事人，一律不准以電話、資訊、傳話通知等方式邀請他人吃酒，違者視同違規操辦酒席。
(旺報)
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