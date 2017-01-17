重慶一公司奇葩規定 員工每日需走1萬步

我要評比

去年12月初，30歲的胡先生進入重慶一家科技公司。被告知「公司規定，每天基本步數需要達到一萬步。」

《重慶晚報》報導，公司經理指出，這是為讓員工擁有更好的身體，沒完成者罰做50～100個俯臥撐（伏地挺身），至今無人不達標，等大家都自覺運動時，會取消規定。

(旺報)