新竹漁船野柳岬失蹤 海巡持續搜救
今年1月間一艘來自新竹的黑馬11號漁船出海捕撈鰻苗，返航時疑似在野柳海域失蹤，船上潘姓夫妻2人下落不明，家屬心焦如焚，盼社會各界能協助救援；海巡署出動多艘艦艇在報案海域搜救，因連日海象太差，截至今日毫無所獲。
報案家屬表示，潘姓夫妻討海已有十餘年，出海經驗豐富，每年這個時候2人會開著漁船來到宜蘭海域捕鰻苗，每次都是單獨一艘船出海，作業時間長達一個月；去年12月夫妻倆就已經去過宜蘭捕捉鰻苗，今年1為10日為二度前往宜蘭補捉鰻苗。
期間潘姓夫妻固定和家人保持聯絡，10號當天潘男女兒打了2通電話，最後一通得到回覆說，風浪太大即將返航，預定隔天回到新竹南寮漁港會再聯絡，不料自11日下午起電話便未再接通，等了兩天擔憂漁船安危，向新竹漁港報案。
海巡署北部巡防第二總隊表示，13日接獲報案後，出動二總、新北二一大隊、二三大隊，並報請空勤總隊搜救，新北金山消防分隊也出動橡皮艇，共艦艇10趟次、空偵機9趟次，動員79人搜救，唯連日海象過差，影響搜救進度，至今尚未找到船隻，仍持續出動陸空人力搜救。
(中時)
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