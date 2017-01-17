日本滑雪勝地 澳洲失蹤母子得救

我要評比

日本警方和報導今天指出，在日本滑雪場失蹤的澳洲一家人已獲救，他們透過社群媒體發送求救訊息，並在雪洞渡過寒夜。

法新社報導，警方發言人告訴法新社，未具名的母親和她3個兒子在今天當地時間早上9時左右，在這座山中被人發現。

發言人說：「他們被發現時安然無恙。」

這名50多歲的母親和2名成年兒子及1名未成年兒子昨晚外出滑雪後，沒有返回長野縣野澤溫泉村。長野縣在東京北方約200公里處。

當地旅遊公司今天在臉書頁面上表示：「野澤溫泉村傳出好消息！失蹤的一家人剛剛在山頂上被人發現！」

根據日本報導，他們透過社群媒體發送訊息，讓親朋好友知道他們失蹤和急需協助。

據信他們在攝氏零度以下的氣溫，在雪地裡挖洞保暖。（譯者：中央社陳昱婷）1060116

(中央社)