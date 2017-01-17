阿里山愛心芥菜佳餚上桌 色香味俱全
嘉義縣觀光協會去年送愛心芥菜苗到阿里山種植活動，今天在番路名都大飯店舉辦芥菜創意料理成果發表，色香味俱全佳餚上桌，副縣長吳芳銘等人品嚐都說讚。
嘉義縣觀光協會與台灣基督長老教會嘉義中會於去年11月間、連續8年送菜苗到阿里山88水災災區，共贈送7萬株芥菜和1萬株高麗菜苗，40至45天收成後，於今天擴大舉辦一場色香味俱全的芥菜風味餐發表會。
吳芳銘說，芥菜有「最小的種子，種出最大的菜」的象徵，代表逐漸成長旺盛的生命力，嘉義縣觀光協會多年協助88水災的受災地區，一方面推動無毒芥菜，一方面也帶動嘉義縣觀光綠色產業成長，貢獻良多。
嘉義縣議會議長張明達，同時也擔任嘉義縣觀光協會理事長，他說，多年來，因應公益協助災區產業種植芥菜，並將成熟芥菜做成創意料理的活動，由於縣長張花冠提出活動擴大成芥菜節構想相當不錯，因此，明年將會以芥菜節方式，讓全台遊客不僅能體驗嘉義觀光魅力，又能品嚐新鮮、道地芥菜佳餚。
名都大飯店行政主廚李詩桂指出，今年芥菜創意料理包含水果共10道菜，有紅煨元蹄浸福菜、鮑片芥菜伴野菇等菜色，除新鮮芥菜外，還運用各種嘉義縣在地農特產入菜，口味相當道地。1060117
(中央社)
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