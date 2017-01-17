吸食器稱玻璃藝術品 毒販辦性愛毒趴暖壽遭逮

陳姓主嫌落網時，全身赤裸僅披著睡衣，正為自己38歲生日開性愛毒品趴暖壽。（張企群翻攝）

警方從屋內搜獲安非他命等大量各式毒品。（張企群翻攝）

警方查獲造型奇特的毒品吸食器，陳嫌聲稱是透過網路購買的玻璃藝術品。（張企群翻攝）

以37歲陳姓男子為首的販毒集團，在新北市蘆洲區一帶活動，台北市刑大偵五隊昨日一舉緝獲陳嫌及同夥、毒蟲等7人，查扣毒品安非他命213公克、k他命159公克、搖頭丸80公克、摻有愷他命之咖啡包422公克、混合型毒品原料584公克、大麻3包、迷姦藥丸、吸食器數組等證物。

經查，陳嫌從事餐飲服務業收入穩定，卻從事販毒不法勾當，還隱身住宅區經常大肆舉辦性愛毒趴，自行研發號稱「色、香、味」俱全，各式口味之混合型毒品，並加工填裝於膠囊、咖啡包、奶茶包等。

警方在屋內查獲多組造型奇特的毒品吸食器，陳嫌聲稱因他熱愛藝術，經常於網路購買玻璃藝術品，自行加工燒製成吸食器組，於販毒時加碼贈送。

警方昨日登門查緝之際，陳嫌正為他19日的38歲生日開趴暖壽，客廳及房間並同步以投影機播放性愛影片，大量情趣用品散落一地，現場氣氛熱絡。詢後警方將7人依毒品等罪嫌送辦。

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(中時)