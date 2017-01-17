吸食器稱玻璃藝術品 毒販辦性愛毒趴暖壽遭逮
以37歲陳姓男子為首的販毒集團，在新北市蘆洲區一帶活動，台北市刑大偵五隊昨日一舉緝獲陳嫌及同夥、毒蟲等7人，查扣毒品安非他命213公克、k他命159公克、搖頭丸80公克、摻有愷他命之咖啡包422公克、混合型毒品原料584公克、大麻3包、迷姦藥丸、吸食器數組等證物。
經查，陳嫌從事餐飲服務業收入穩定，卻從事販毒不法勾當，還隱身住宅區經常大肆舉辦性愛毒趴，自行研發號稱「色、香、味」俱全，各式口味之混合型毒品，並加工填裝於膠囊、咖啡包、奶茶包等。
警方在屋內查獲多組造型奇特的毒品吸食器，陳嫌聲稱因他熱愛藝術，經常於網路購買玻璃藝術品，自行加工燒製成吸食器組，於販毒時加碼贈送。
警方昨日登門查緝之際，陳嫌正為他19日的38歲生日開趴暖壽，客廳及房間並同步以投影機播放性愛影片，大量情趣用品散落一地，現場氣氛熱絡。詢後警方將7人依毒品等罪嫌送辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。