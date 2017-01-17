羅力扛富邦開幕戰 郭泓志若加盟不當終結者

富邦總教練葉君璋。（資料照，葉姵妤攝）

富邦悍將昨日在高雄燕巢球場開訓，今天(17日)第2日，所有投手就開始牛棚練投，今年富邦投手群人才濟濟，除了確定回鍋的洋投羅力、力猛外，幾名本土好手也要競爭先發輪值，而富邦將在3月25日進行的隊史首戰，預計會由羅力掛帥。

春訓第2天，除了因肩傷還未能進行投球的羅嘉仁外，投手群全都展開牛棚練投，總教練葉君璋也在一旁親自觀察狀況，其中新加入的增菘瑋，以及黃亦志、黃勝雄、新秀左投陳仕朋等人，首次牛棚就已調整到備戰狀態，葉總說：「這幾個狀況很好，感覺他們已經準備好打仗了。」

增菘瑋加盟富邦後首次春訓牛棚練投。（葉姵妤攝）

葉總也不擔心投手調整進度太快，他提到：「調整快就有時間可以等，通常會容易受傷的，都是進度來不及的球員。」

依目前葉總規劃，今年除了已確定留下2名先發洋投外，黃亦志、陳明軒、范玉禹、林政賢等年輕球員都是可期待的先發人選，至於終結者的角色，暫定由黃勝雄、林羿豪來扛，葉總也說：「郭勝安其實也是適合的人選，如果他像我開訓所說的讓自己變強10%，他可以擔任這角色。」

富邦也有意網羅去年季後被統一釋出的郭泓志，預計等他2月結束美國自主訓練返台後再討論，而若屆時郭泓志確定加盟富邦，也不會擔任終結者，葉總說：「應該會讓他投第7或第8局，不要給他那麼大的壓力。」

(中時電子報)