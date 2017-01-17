四技二專技優保送放榜 錄取率77.7％
技專校院招生委員會聯合會今天公告106學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果，上網完成登記志願者276人，經分發錄取223人，分發錄取率為77.7％。
今年四技二專技優保送入學招生，共有22所科技校院參加招生，提供123個系科(組)、學程，招生名額共計310名（含不分系菁英班），符合保送資格報名考生計287人，上網完成登記志願者（參加分發人數）計276人，經分發錄取223人。今年報名人數較去年增加19人、錄取人數減少26人，未獲錄取者主要原因為選填志願太少所致。
技專校院招生委員會聯合會提醒保送分發錄取生，必須於1月23日下午5時前前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。
已辦理完成報到手續之錄取生，除非以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加今年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者將被取消錄取及入學資格。
考生若有疑問，可至106學年度四技二專聯合甄選委員會網站（enter42.jctv.ntut.edu.tw）查詢，或洽技專校院招生委員會聯合會，電話：(02)27725333。
(中時)
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