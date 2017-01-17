移民模特兒出身 美民盼川普妻展正能量

外國移民梅蘭妮亞．川普將成為美國第一夫人，她將為白宮與丈夫施政帶來何種影響，美國民眾有期待，建議她能以個人經歷為弱勢族群對抗霸凌，為移民發聲。

和幾位前第一夫人在丈夫角逐白宮寶座路上全心投入輔選相較，梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）顯得低調；比起準第一千金、美國總統當選人川普的長女伊凡卡．川普（Ivanka Trump）活躍鏡頭前、接受媒體訪問，她的生活重心顯然全放在10歲兒子巴隆（Barron Trump）身上。

為了巴隆上學，梅蘭妮亞在川普宣誓就職後將暫住紐約，但最終仍將入住白宮。名人八卦雜誌「我們週刊」（Us Weekly） 引述她的化妝師貝瑞兒（Nicole Bryl）報導，梅蘭妮亞尚未入住白宮，對白宮的規劃已有想法，她將有屬於自己的空間，包括專業攝影棚、化妝、造型間及治裝室。

模特兒出身的梅蘭妮亞能穿出時尚感無庸置疑，但第一夫人能將白宮這個政治舞台變成更有意義的伸展台，聚焦的不只是服裝造型而已。

就有民眾寫公開信給梅蘭妮亞，希望她展現捍衛兒子遭網路謠言指為自閉兒時「為母則強」、對抗霸凌的勇氣，更關心弱勢；而身為移民，她的美國夢故事，更有能量為追求公平對待所有移民，盡一份心力。

自稱是草根進步選民的柏克萊（Reno Berkeley）在民主黨內初選時是參議員桑德斯的堅定支持者，她投書網路媒體Inquisitr說，正因梅蘭妮亞來自東歐斯洛維尼亞共和國，她更能在美國的移民改革及協助合法移民融入美國社會上扮演獨特角色。

競選期間，川普對特定族裔移民大肆抨擊，他批評墨西哥裔帶給美國犯罪與毒品；對中東移民，他則稱要建檔管理，加強反恐。

柏克萊建議，她應以自身經歷，對抗各種霸凌行為，尤其要為弱勢發聲。

梅蘭妮亞能說多國語言，但她的英文口音在競選期間遭網友嘲笑；她也曾在受訪時強調自己的獨立自主性，反駁網路上對她只是川普附屬品的說法。

不過，儘管她選前誓言要對抗各種霸凌行為，對於川普嘲弄身障記者的行為，沒有聽到她的看法。

另外，柏克萊公開信中還說，她應以自己的語言能力為例，投入宣導美國的第二外語教育，而不是讓政府砍預算、阻礙美國青少年學習。

美國第6位總統亞當斯（John Quincy Adams）的夫人路易莎（Louisa Adams）是美國史上首位非本土出生的第一夫人，她1775年生於英國倫敦，但路易莎的父親是美國外交官。嚴格說來，梅蘭妮亞可說是近代美國史上首位非美國出生、外來移民成為總統夫人的例子。

美國民眾對這位非典型的準第一夫人有所期待，梅蘭妮亞將如何做自己，運用第一夫人頭銜的影響力、改變美國，或給丈夫施政帶來正面影響，將成為鎂光燈焦點。1060117

(中央社)