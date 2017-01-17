年改會議異地舉行 政院：單純避免混雜

年金改革國是會議全國大會原定21日在台北國際會議中心舉行，現卻傳出臨時更改地點；行政院發言人徐國勇今天表示，有人建議「避免混雜，單純一點」，地點會在今明兩天宣布。

徐國勇今天陪同行政院長林全到金門主持「行政院金馬聯合務中心」揭牌儀式，徐國勇在接受媒體訪問時表示，年金分區座談在大學校園裡的圖書館舉辦時，大考中心提到附近有考試；台北國際會議中心大會當天也有其他會議，因此有人建議「避免混雜，單純一點」，年金改革辦公室會在今明兩天宣布確切地點。

徐國勇說，大會改到中央研究院舉行也有可能；但他說，會議地點不是重點，大家討論的內容才重要。

由軍公教勞工代表組成的「監督年金改革行動聯盟」已在立法院門口發起絕食抗爭，徐國勇表示，大家已在分區座談會溝通，理性溝通最重要，期盼大家在全國大會中好好談；他呼籲軍公教朋友理性溝通，停止絕食。

此外，一例一休上路後，各界意見沸沸揚揚。義美總經理在臉書發文認為，勞動新法缺乏彈性，對資方與勞方都欠缺尊嚴對待，並說，台積電、大立光等都呼籲勞動新法多給加班彈性，但政府卻無動於衷。

對此，徐國勇表示，勞動基準法修改後，勞方和資方確實需要時間磨合，而企業界如義美、大立光和台積電的聲音，「我們都聽到了」，將會在徵詢勞方意見後再做相關研議，向各界說明，感謝企業界的聲音。1060117

(中央社)