延續歡樂散播愛　高市募二手玩具繪本

迎接新年也是除舊佈新的時候，如果家中有8成新的繪本和玩具，歡迎捐給高雄市兒福中心，響應「延續歡樂散播愛-二手愛心玩具繪本」募集活動。

高雄市兒童福利服務中心今天起至24日舉辦「延續歡樂散播愛-二手愛心玩具繪本募集分享活動」，希望家中有8成新繪本和玩具的家長和小朋友不吝捐贈，讓更多需要的人共享。

社會局長姚雨靜今天指出，兒童成長過程，玩具圖書是促進發展的重要物品，好的玩具可以陪伴孩子，促進心智與運動能力；但有些家庭因環境因素無法購置或換新玩具，尤其是身障幼童使用的玩具更難取得，為減輕育兒家庭負擔，高雄市設置17處育兒資源中心，提供遊具讓親子使用。

兒福中心希望捐贈的物品包裝及內容物完整，無缺損髒汙，適合學齡前兒童使用，兒童繪本需近5年內出版，教具需8成新。

至於絨毛、武器類、電動玩具及超商贈品玩具，因健康安全因素考量，請勿捐贈。

兒福中心統計，愛心玩具出借排行榜的前5名為組合類玩具如火車道路組、音樂類玩具、音樂繪本、操作益智類玩具等。相關資訊洽兒童福利服務中心。1060117

(中央社)