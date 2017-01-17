波頓：重審視一中 推動美台軍事關係

立場鷹派的前美國駐聯合國大使波頓，今天在「華爾街日報」撰文呼籲美新政府重新審視「一個中國政策」，而與台灣更緊密軍事關係是維護美核心利益關鍵，不要怕與北京談。

原本是美總統當選人川普國務卿人選之一的波頓（John Bolton），在川普即將上台前，於華爾街日報發表評論文：「重新檢視一個中國政策」（Revisit the‘One-China Policy’），強調美台更緊密軍事關係將有助於對抗北京的好戰。

文章指出，中共航空母艦遼寧號通過台灣海峽部分原因是反應蔡英文總統打給川普的恭賀電話。另外近來中國視南海為內海，填海造地建置軍事基地，在東海畫設防空識別區（ADIZ）等。

波頓認為，在上海公報實施45年之後，已到了重新審視「一中政策」的時候。川普曾說「一中可以談判」，但談判絕非「華府給、北京拿」。必須策略性反映2017年現況，而非1972年景況，除了貨幣及貿易外，當然要包括台灣。

這位美前官員指出，除了提升台美雙邊外交關係位階外，美可以採取具體步驟協助提升自身利益。包括增加對台軍售、恢復在台的軍事人員及設備資產等，提升美在東亞軍力態勢。

文章指稱，美國不需要諸如麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將台灣視為「不沉的航空母艦」（unsinkable aircraft carrier），或者重新談判一項共同防禦條約。基於權利和相關活動並不意味要有完全防禦聯盟。

波頓分析，現行台灣關係法(TRA) 足已涵蓋這種關係，不需要新的立法授權。有人可能質疑此舉恐違反上海公報，但1979年通過的台灣關係法應具有優先權。

波頓指出，當前亞洲情勢與以往已大不同，幾乎所有鄰國咸認中國持續擴張軍力及好戰性。更重要的是，台灣與中國的關係已發生根本性改變。上海公報顯然過時了。

波頓還說，台灣在東亞的地理位置遠較沖繩島或關島，更靠近中國大陸及南海，可提供美在區域內倘需快速部署更大靈活性。華府也應減緩與日本的緊張關係，讓美軍重新在沖繩部署。而在可預見未來，菲律賓所能提供的軍事合作機會不大。

波頓強調，保證航行自由、威懾軍事冒險、防止單方面領土吞併等是美在東亞與東南亞最大核心利益。而與台灣更密切的軍事關係，將是實現上述目標重要一步。如果中國不同意，透過一切手段來談吧。1060117

(中央社)