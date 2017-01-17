海倫清桃重回自由身 喜洩與18年尪離婚細節

海倫清桃答應戴發奎離婚條件，一毛不取換回自由身。(取自臉書)

海倫清桃被曝昨日與戴發奎辦妥離婚手續，結束18年痛苦婚姻，經紀人隨後也向《中時電子報》透露兩人離婚細節，表示海倫清桃在辦離婚之前，有告知公司此事，透露有朋友、律師陪她前往基隆市安樂區戶政事務所，公司也叮嚀她要注意身家安全，擔心戴發奎會有什麼意外之舉。

經紀人透露因為這兩天公司在忙搬家，十分忙碌，海倫清桃辦妥離婚手續後，還很開心地打來跟公司交代，終於可以離婚了，也透露前夫戴發奎在現場並未為難她，很快就辦完離婚手續。

至於雙方的離婚條件為何？經紀人就稱戴發奎表示「要離婚可以，什麼都不能拿」，但海倫清桃是鐵心要離，所以答應前夫條件，一毛都沒有拿，目前身上只剩幾千塊，還問公司需不需要重辦戶籍謄本，因為身分證、護照都在前夫手上，「至少她有得到自由，把婚離掉。」

不過由於海倫清桃因為此次風波，形象全毀，經紀人也坦言短時間不會幫她接任何通告，會再重新與她溝通，看要如何包裝她，更感嘆海倫清桃被前夫講得如此不堪，昔日夫妻搞得兩敗俱傷，沒有贏家，也勸海倫清桃：「不管怎樣曾經是夫婦，一夜夫妻百日恩，就互相祝福吧。」

(中時電子報)