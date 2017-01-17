連署門檻太高 韓國瑜：烏龜爬門檻就看這一翻

中國國民黨黨主席選舉3%連署門檻太高，已宣布參選的副主席郝龍斌提議廢除，前副總統吳敦義呼應。另一宣布參選的台北農產運銷公司總經理韓國瑜說：「烏龜爬門檻，就看這一翻」，只要他通過連署這關，有信心廣大的國民黨基層黨員會支持他。

韓國瑜接受廣播訪問時說，他擔心連署不過關，只要過了連署這關，相信會像火山岩漿噴發一樣具有爆發力，很多國民黨員都等著改變，他也願意帶著藍軍打仗。

對於是否整合問題，韓國瑜說，現在是兄弟爬山各自衝刺的階段。

國民黨文傳會副主委胡文琦對於黨主席選舉門檻太高的說法回應表示，尊重郝、吳等人的看法，但本次選舉仍將依遊戲規則辦理，包括黨主席洪秀柱在內，所有參選人都須連署3%黨員才能取得資格，如果要改變最快也要下屆開始實施。

(旺報)