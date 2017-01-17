金馬聯合服務中心揭牌 林全勞軍賀新春

行政院長林全（左三）今天到金門，在福建省政府主持「行政院金馬聯合服務中心」揭牌典禮。（李金生攝）

行政院長林全（中）視察金防部炮兵部隊。（李金生攝）

林全視察官兵寢室，肯定部隊妥善照顧袍澤。（李金生攝）

林全致贈官兵福袋，提前向大家拜年。（李金生攝）

行政院長林全今（17）日跨海到金門，在福建省政府主持「行政院金馬聯合服務中心」揭牌典禮，並赴金防部炮兵部隊勞軍，提前向戍守官兵拜年。

林全強調，金馬在兩岸對峙時扮演非常重要地位，如今因時空環境轉變而面對不同的挑戰，期待金馬聯合服務中心的成立，讓福建省政府有更多發揮空間，做得比以前更好。

林全指出，包括金馬和澎湖等離島地區，在基本生活需求上與台灣仍有一段距離，特別是交通、醫療問題，這些方面政府有義務要做好。過去金門因為大軍駐守帶來繁榮，如今駐軍變少了，在轉型和發展上應做一些改變和努力，這也是在福建省政府成立「行政院金馬聯合服務中心」，讓許多資深、有經驗的公務人員有更大發揮空間的主因。

林全指出，這個中心做為幫助金、馬發展的工作平台，但希望未來不要再以原來省政府的業務為主，而是能夠走出去、做得更多。他有3個期待包括勤跑地方，充分掌握與瞭解地方需求、金、馬並重，讓金馬地方建設並駕齊驅及以專業的思維看待金馬未來發展，做好具前瞻性的規畫。

林全表示，金馬的發展應在大家公認的觀光之外，再看看有甚麼產業發展機會，想像金、馬在未來10年、20年，將會是甚麼樣子，朝這個目標做一些長遠的規畫和努力。

他還特別提到，去年「莫蘭蒂」颱風侵襲金門，樹倒屋損滿目瘡痍，這回來到看到已恢復舊觀，而且整理得更加乾淨、漂亮，代表我們金門的政府與民眾非常的有效率，期待下次來金門，能看到更多令人驚艷的地方。

林全並前往官裡視察金防部炮兵部隊，在副參謀總長季連成和金防部指揮官郝以知等人的陪同下參觀官兵寢室，肯定部隊將袍澤當作家人照顧得很好。

林全表示，國軍弟兄是保衛家園的重要支柱，也是國人信心的重要指標。中午除與官兵一起用餐，並致贈行政院「金雞納福」的大紅福袋，祝福大家新春愉快，也慰勉官兵戍守外島的辛勞。

(中時)