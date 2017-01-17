黑馬11號行蹤成謎 海巡不排除船隻平安

黑馬11號漁船日前從宜蘭返航回新竹，11日在野柳海域失去聯絡，海巡署出動陸、空人力持續搜救，目前尚未找到船隻。

海巡署北部巡防第二總隊指出，當天黑馬11號漁船從宜蘭烏石漁港啟程，根據雷達畫面顯示，漁船行經萬里野柳海域，要往北繞過野柳岬返回新竹，最後訊號卻在野柳岬消失，手機定位最後訊號也顯示在萬里，研判船隻是在野柳海域失蹤。

第二總隊發言人潘信吉指出，野柳岬有兩塊大石凸出，底下滿布暗礁，加上冬季湧浪盛行，近十年來就發生17件漁船翻覆案，其中不乏100多噸的拖網漁船也在此觸礁翻覆，甚至也有熟悉海域的本地漁船出事，為危險海域。

潘信吉表示，失蹤黑馬11號CTE級漁船船高78公分、重量僅8公噸，懷疑船隻觸礁翻覆，但不確定是否在野柳岬失蹤。

他說，此時為烏魚季，去年該艘漁船也曾至馬祖、大陸海域作業，不排除黑馬11號直接切出野柳海域，逕行往大陸一帶海域作業，才可能沒收到訊號。

(中時)