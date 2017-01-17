蔡正元轉諷刺影片 網友狂酸區長變民進黨綠樁

蔡正元轉發網路諷刺綠營綁樁區長影片，網友跪求第二集。(蔡正元臉書)

蔡正元轉發網路諷刺綠營 要把文官職位 交給綠樁.......。

民進黨立委羅致政、陳其邁、陳亭妃、陳賴素美提案修法區長改為「由市長以機要人員方式或依法任用」，區長從文官制改為市長想要誰就是誰。國民黨政策會執行長蔡正元在臉書轉發網路諷刺影片，網友也狂酸民進黨「有錢沒錢，加入資進黨好過年～」。

民進黨立委羅致政等人提案修法《地方制度法》，擬讓直轄市區長也可以機要人員任用，挨批變相在綁樁，侵害文官體制。藍委賴士葆批評，文官體系被民進黨一步一步鯨吞蠶食，都快被滅頂了。

蔡正元轉發網路諷刺區長改指派影片，內容十分幽默，台詞有「今天要來說一個整座城市都是民進黨條仔咖的故事」、「機要就是市長想要誰就是誰」、「擁有夢想的人們從此趨之若鶩，爭相加入民進黨分一杯羹」、「史稱大機要時代」。

網友紛紛跪求出第二集，並留言「就是市長想要誰就誰，管他是隔壁老王、爸爸、媽媽、爺爺還是奶奶，想要誰就是誰！」、「這是什麼時代啊！我們是恢復帝制時代嗎？文官制度為什麼蔡英文妳要破除！」、「有錢沒錢，加入資進黨好過年～」、「不要選總統啦~4年選一次皇帝啊~哈哈哈」、「吃相真難看」。

有人問「請問加入民進黨哪裡領表」，網友們熱心回答「網路填單就有。但是要像直銷一樣，先犧牲奉獻，才可能由底線往上爬，過程中要說很多自己相信是真的似是而非的話，才能招募到自己的下線。不是那麼簡單的。也很辛苦。」、「在松山療養院左側門洗手間內第三間」。

(中時電子報)