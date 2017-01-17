中市椪柑汶萊熱賣 當地媒體爭相報導
台中市椪柑品質佳為拓展市場，台中市政府農業局日前輔導豐原區農會外銷約40公噸椪柑至汶萊，並由農業局長王俊雄率團前往汶萊第一百貨公司行銷，深獲當地消費者好評，更吸引當地媒體爭相報導，反應相當熱烈。
王俊雄表示，這次台中椪柑前往汶萊的行銷相當成功，深獲當地民衆喜愛，也獲得汶萊當地華文媒體星洲日報、詩華日報、聯合日報、美星日報、英文汶萊Borneo Bulletin等媒體報導，可望讓該國民眾更認識台中的優質農產。
農業局表示，配合中央政府「新南向政策」，先前陸續將椪柑出貨至新加坡、馬來西亞等東南亞國家，這次再外銷汶萊，希望藉此擴大台中市椪柑品牌知名度，提高農產品市場競爭力及農民收益。
(中時)
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