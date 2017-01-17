北市觀光局推「台灣好樂園 大雞大利 樂園袋福氣」

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各樂園吉祥物在台北車站同台宣傳。（趙雙傑攝）

觀光局今日在台北車站大廳舉行「台灣好樂園 大雞大利 樂園袋福氣」記者會，集合全台主題樂園在春節期間推出多項優惠及活動，現場多家樂園都祭出兒童免費玩好康。

(中時)