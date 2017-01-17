一例一休衝擊成本 鼎泰豐：善待員工最重要
一例一休制度衝擊各行各業，人事成本大幅上揚，漲價成為敏感話題。鼎泰豐董事長楊紀華表示，已感受到供應商漲價的壓力，但目前鼎泰豐先自行吸收，尚未考慮調漲餐飲價格。
楊紀華今天上午在北京和台生代表座談，有台生關切台灣實施「一例一休」後，鼎泰豐如何看待此一政策，將如何因應？
楊紀華表示，他不評論政治，只關心做好每一只小籠包，並善待每一位員工。像是今年過年，鼎泰豐在除夕、初一不做生意，讓員工也能返鄉回家團圓。
楊紀華表示，鼎泰豐的人事成本逐年上升，2014是52％，2015是54％，2016達56％。昂貴的人事和食材成本，讓客人感覺得出店家的用心。
楊紀華認為，餐飲業不能靠賤賣食物獲利，必須靠自身的軟實力，「快炒店100元的食材，品質可想而知」。如果服務業要永續發展，外界不能老是盯著漲價的問題不放。
(中時)
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