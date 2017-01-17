年終大掃除 中市府籲汙水減量

我要評比

台中市在全市28個轄區清潔隊配置46輛水肥車，提供水肥清運服務，提醒市民提早申請，強化環境衛生。（陳世宗翻攝）

年終大掃除，家戶用水量大增！中市環保局呼籲落實各種汙水減量措施，包括清水肥、清除廚餘油脂、選購具省水標章認證的淋浴設備，以及環保標章認證的無磷洗衣清潔劑等，減少髒汙直接排入河川或排水溝渠；市府在全市28個轄區清潔隊配置46輛水肥車，提供水肥清運服務，提醒市民提早申請，強化環境衛生。

依據行政院環保署分析，平均每人每日的家庭汙水產生量約200公升，可區分為糞尿汙水及生活雜排水（包含廚房汙水、浴廁用水、洗衣用水及其他清潔用水等）兩類。其中糞尿汙水約佔汙染量的32.5%，生活雜排水則佔約67.5%。

一般家庭的糞尿汙水皆會進入化糞池處理，根據環保署資料顯示，化糞池每半年清理一次，處理糞尿汙染效率可達51%，每年清理1次為28%，若沒清理則為3%。環保局提醒，年終大掃除清理家中化糞池時，可利用市府於全市28個轄區清潔隊配置的46輛水肥車，提供水肥清運服務，請儘早預約申請。

環保局指出，廚房汙水為主要生活雜排水汙染源，為避免廚餘油脂汙染水體，該局建議市民朋友可先使用舊報紙、用過的餐巾紙吸取餐具的油脂，以避免油汙堵塞排水管線；洗米水建議可回收作為洗碗用途，減少使用化學清潔劑。

針對浴廁汙水，市民可選購具省水標章認證的淋浴設備與新式省水馬桶，或將現有的一般型馬桶加裝2段式沖水配件，達到省水效用；另外，市民可選購具有環保標章認證的無磷環保洗衣清潔劑，或具省水標章認證的綠能洗衣機，達到汙水減量效果。

環保局長白智榮強調，台中市有55%的河川有機汙染源來自於家戶生活汙水，市府除積極建置公共汙水下水道及用戶接管，推動汙水截流及現地處理設施，也盼全體市民從生活中落實汙水減量，減少髒汙直接排放河川或排水溝渠，共同維護台中市河川水體水質及居家生活環境品質。

水肥抽運服務可逕洽各行政區清潔隊，電話請上環保局網站查詢(各區清潔隊聯絡電話網址： http://bit.ly/1KO9ymB )。

(中時)