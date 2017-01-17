人後辛酸不畏人知 焦糖哥哥自曝血淚史
「焦糖哥哥」在兒童台唱唱跳跳，清新陽光的形象讓他總是把歡樂帶給大家，也讓友人曾表示嚮往他的生活，不過他則是出面澄清，其實在光鮮亮麗的背後，有許多辛酸史是不為人知。
「焦糖哥哥」表示因為自己的事業和生活，主要是透過媒體與臉書傳達給外界，因此無意間營造出這種假像，他透露出社會首份工作是節目助理，一天工時超過12小時，但是月薪只領22K，而且沒有加班費和年終獎金，而在走到幕前擔任「焦糖哥哥」後，雖然唱唱跳跳一集費用可領1500-3000，但錄幾十集就足夠播一年的份，這收入是不可能在台北「活著」，就算是現在月休4天也長達2年時間，唯一放的長假是春節年假，這些都是外界看不到的辛苦。
雖然日子過得辛苦，不過「焦糖哥哥」表示這都是經驗的累積，因為絕不會因為低薪就在舞台上擺臭臉，抱怨電視台付我1500就要我露八顆牙齒，跳兩小時，因為就些都是代表自身的作品，也等於讓外界放大檢視，自己是否為一名專業的藝人，不過話鋒一轉，他表示既然要求藝人敬業，就不應該給予過低的薪水，因為這種剝削行為才叫不敬業及不尊重專業。
(中時電子報)
關鍵字：焦糖哥哥
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