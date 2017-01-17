遭奚落沒膽 男子殺前岳父判無期徒刑定讞

高雄市林姓男子前年因不滿前岳夫父奚落他沒膽和前妻「一起死一死」，他竟持水果刀連砍前岳父12刀致死，其中一刀由脖子往上穿再從舌頭拉出，一審將他輕判14年，最高法院維持二審認定，痛斥林男手段凶殘，將他依家暴殺人罪判處無期徒刑定讞。

從事消防水電工程的林男，在2015年11月12日晚間到前岳父張姓男子高雄住家探詢前妻下落，張男奚落他「你們已經離婚，她的下落與你無關，她找別人在一起不關你的事」，林男不滿地回嗆「這樣對嗎?那這樣我們就乾脆一起死一死」等語。

岳父張男隨即表示，「你不敢，你沒有那個膽 」，林男聽到後相當憤怒，拿起置於茶几上的水果刀刺殺對方12刀，刀刀都刺胸腔、腹部及肺部等重要部位。張男因大量出血休克死亡，林男殺人後逃離現場，警方據報後訪查林男，發現他的布鞋沾有血跡，將他逮捕。

檢方將林男依家暴殺人罪求處無期徒刑，但高雄地院審酌他有憂鬱症病史，人格特質易衝動，案發時遭受言語刺激，僅判14年徒刑。檢不服提上訴，高雄分院認為林男手段殘忍，但惡性未達應與世永久隔離，改判無期徒刑，案經上訴，經最高法院駁回確定。

(中時)