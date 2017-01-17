林心如重閨蜜情 《秀麗江山長歌行》戲如人生

林心如在《秀麗江山長歌行》中飾演的陰麗華，性格爽朗。（中視提供）

中視頻道每周一至周五晚間9點全台首播的《秀麗江山長歌行》，由剛升級為新手媽媽的林心如自製自演，她在劇中扮演的女主角「陰麗華」充滿俠義性格、仗義直言，現實生活中，也有類似的個性，認為所謂好姊妹之間的友情，就是能在每個「重要時刻」，彼此的陪伴支持與度過難關。

歷史上的「陰麗華」雖是女兒身、又是世家千金，但自小常鑽研兵法、練武功，整天跑上跳下，不像大家閨秀，長大後更立志披上戰袍、復興漢室。

現實生活中的林心如，除了原有的演員角色、近年更多角化地涉獵並擔任製作人，身兼多職的她，對照劇中這個比較偏向「女漢子」的個性與角色，實際生活中的她也是如此嗎？林心如倒是笑說，自己也算不上是什麼女漢子，「只是我相對比較獨立而已」。

劇情有一段是「陰麗華」拜訪出嫁後久未見的表姊「鄧禪」洪小鈴，卻驚覺表姊的婚姻生活並不太如意、甚至還受到欺負，忍不住為表姊打抱不平、伸出援手。林心如笑說：「我覺得女生之間可貴的友情，就是彼此人生中重要時刻的相互陪伴吧。」

對於這部她自己十分重視、嘔心瀝血的古裝作品，林心如說：「在上一部戲之後，再次做古裝劇的製作人我覺得自己會更熟練，每一部戲對我來說都是在學習和進步。也因為有了之前的經驗，籌備這部戲的時候我就會盡量的去避免了之前犯過的錯誤、彌補不足，也會希望能讓它更完美一些。」

(旺報)