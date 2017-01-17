不忍剩食年破8千萬噸 她開即期品快閃店

我要評比

因為始終看不慣食物白白浪費，在比利時擔任教職的狄瓊（Marijke DeJongh）兩年前開了間快閃餐廳，專門供應賞味期將屆，但吃起來完全沒問題的雜貨和肉品。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）引述美聯社報導，後來在她的Rekub團隊的幫助下，狄瓊更進階地推出App，告訴消費者到哪些零售商店可以買到即期食品。

這一小群良心消費者非常努力，但光靠他們挽救的食物，還是比不上從農場到餐桌浪費的食物量。

歐洲審計院（European Court of Auditors）在名為「對抗食物浪費」（Combating Food Waste）的報告中指責歐洲聯盟（EU）執行部門歐盟執行委員會（European Commission）未盡力減少食物浪費。報告估計，人口約5億1000萬的歐盟，每年浪費8800萬噸食物。

歐洲審計院成員雅可布森（Bettina Jakobsen）表示：「歐盟執委會未積極對抗食物浪費。」他說，食物浪費問題的處理欠缺策略和誘因。

儘管如此，狄瓊仍會從自身做起，在比利時北部的安特衛普（Antwerp）繼續努力帶來改變。2015年實驗快閃店之後，狄瓊現在打算經營固定店鋪的餐廳。

「我們必須繼續做下去，讓大家注意到這件事。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060117

(中央社)