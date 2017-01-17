機捷A1台北站轉乘 吉祥物VR影片來帶路

我要評比

機場捷運春節後即將通車，A1台北站是起始站，民眾關心如何與台鐵及台北捷運轉乘，桃園大眾捷運製作有趣的VR影片，由桃捷女孩搭配吉祥物，帶大家走最簡單的路線。

桃捷公司安排3位桃捷女孩，加上桃園市的吉物ㄚ桃、園哥，用趣味活潑的方式說故事，以VR全景影片，帶民眾搶先走進機捷氣派的A1台北站，再走最簡單直接方便的路線前往台北車站、台北捷運。

桃捷說，從機捷A1台北站若要前往台北車站可能最擁擠的北捷板南線，要避開大量人潮，其實有一條最近、最快速的路線。

其實，跟著桃捷女孩從機捷A1台北站的票閘口出發，往台北車站西側停車場方向上手扶梯，進入連通道後右轉走一個直角，便可抵達台北車站。

到了台北車站，右轉下電扶梯進入K區誠品地下街，再直行穿越Z區站前地下街後，就可看見台北捷運的指標，旅客僅需上下電扶梯後便可避開人潮、抵達北捷板南線票閘口。

根據桃捷實測，桃捷女孩穿高跟鞋、以正常速度行走，花6分鐘便可抵達。

有民眾擔心，機捷轉搭北捷淡水線，路線恐較遠、較複雜，經桃捷女孩實測過後，全程只花了約7分鐘。

從機捷A1台北站的票閘口出發，往台北車站方向上手扶梯，就可來到U型連通道，一路直走便可抵達台北車站，沿線繼續直行短短不到4分鐘時間，右手邊就可以看到台鐵與高鐵售票區，是北車三鐵中距離桃捷最近的，對轉乘台鐵、高鐵的旅客相當便利。

要前往北捷淡水線的旅客只要沿著商店街直走，再經過台北車站著名裝置藝術「鳥人愛維思」後，右轉下電扶梯，就可看到北捷淡水線閘門口，全程實測僅花費約7分鐘。

至於轉乘北捷松山線、往北門站的方向，位於台北車站反向，路線較單一、指標清楚明確。

桃捷女孩從機捷A1台北站票口出發，經過預辦登機大廳一路直行後，往右轉下電扶梯，便可以看見沿線設有電動步道，提供攜帶行李、推嬰兒的旅客使用。沿著電動步道直走便可快速來到北捷北門站，下電扶梯即可抵達票口閘，經桃捷女孩實測全程約花7分鐘。

機捷A1台北站步行至北捷板南線https://youtu.be/tMxKUUUzd08

機捷A1台北站步行至北捷淡水線https://youtu.be/oyNfgbetb9I

機捷A1台北站步行至北捷松山線北門站https://youtu.be/6niZXYbV1XE 1060117

(中央社)