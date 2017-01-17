春節連假 彰化監理站籲多利用大眾運輸

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春節將至，彰化監理站指出，彰化縣內熱門觀光景點像是八卦山天空步道、溪州公園等都有安排客運車行駛，歡迎民眾多加利用大眾運輸。

農曆春節即將到來，公路總局彰化監理站今天召開春節疏運記者會，介紹春節連假期間，彰化縣內的交通管制措施。

交通部公路總局台中區監理所彰化監理站站長王顯文指出，春節連假，縣內的熱門觀光景點像是八卦山天空步道、百果山探索樂園以及彰化溪州公園、田尾公路花園等，都有客運車可搭，至於搭車的車站在彰化火車站、員林轉運站以及彰化客運員林轉運站等，方便民眾免去塞車之苦。

除了有客運車前往觀光景點外，王顯文說，監理站也協調縣內的彰化客運以及員林客運7條路線的班車，配合高鐵彰化站列車到站時間延駛或繞駛，相關時刻表可以上員林客運或彰化客運網頁查詢，或是利用「i-bus」APP查詢。

彰化監理站指出，為了疏運旅客，在春節期間，彰化地區客運路線、台灣好行鹿港線以大城線都會配合假期，機動增班營運，歡迎民眾踴躍利用大眾交通運輸工具，規劃旅遊行程，減少塞車之苦。1060117

(中央社)